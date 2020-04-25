Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели

В России режим самоизоляции должен быть продлен как минимум на две недели. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», - заявила Попова.

По мнению главы Роспотребнадзора, в стране еще велики риски дальнейшего распространения коронавируса, если не будут действовать ограничительные меры.

«Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер», - считает главный санитарный врач РФ.

Попова отметила, что нельзя делать все в один момент, нужно соблюдать этапность «с разной системой ограничений на разных уровнях», пишет RT.

В свою очередь Татьяна Голикова считает, что необходимо оценить возможность ослабления ограничительных мер. Он заявила, что россияне, живущие месяц на самоизоляции, уже устали от ограничений. Подобные меры приводят не только к стагнации в экономике и замедлению темпов ее роста, но и к психологической усталости людей, отметила вице-премьер.