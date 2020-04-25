В Хакасии нарушивший самоизоляцию мужчина заразил более 30 человек

В столице Хакасии городе Абакане более 30 человек заразились коронавирусной инфекцией в одной из городских больниц из-за мужчины, нарушившего режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов в своем Instagram.

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы - 34 случая», - написал Коновалов.

Коновалов дополнил, что в медучреждение за помощью обратился мужчина, который прилетел из Москвы и находился на изоляции дома. Его доставили в больницу с травмой и в нетрезвом состоянии.

«При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания», - уточнил Коновалов.

По информации главы Хакасии, в регионе зафиксирован 151 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Из больниц выписались 10 человек. В республике зарегистрированы 49 новых случаев заболевания.

В России общее число инфицированных коронавирусом насчитывает 68622 человека. Выписались из больниц 5568 пациентов, скончались от коронавируса 615 человек.