Инфекционисты рассказали о возможном выходе России на плато по заболеваемости

Российские инфекционисты разошлись во мнениях о том, свидетельствуют ли скачки числа новых случаев заболевания в стране за последнюю неделю о выходе на плато. Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов отметил, что в России количество госпитализированных пациентов не увеличивается «лавинообразно». И допустил, что к концу мая или немного раньше страна выйдет на плато по заболеваемости, а коронавирусная инфекция пойдет на спад.

«Народ просто испугался. Думаю, что у каждого есть знакомые или родственники, заболевшие COVID-19, и люди осознали серьезность ситуации», - приводит слова Сапронова РБК.

Доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что скачки по заболеваемости указывают на то, что эпидемиологическая обстановка в стране остается пока напряженной.

«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных - сейчас ежедневно 1800 человек», - рассказал Малышев.

По мнению Малышева, о выходе России на плато можно будет говорить, когда количество выписанных пациентов за день будет ровняться числу госпитализированных. Или сравняются общие показатели по числу заболевших и выздоровевших. Не раньше июня Россия выйдет на плато по коронавирусу, считает врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица пока не вышла на плато по коронавирусу. Такие выводы он сделал на основе анализа эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в России общее количество заболевших составляет 68622 человек. Скончались 615 пациентов с коронавирусом. Выписались из больниц 5568 человек.