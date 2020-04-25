Теория заговора или тайная правда: почему Билла Гейтса считают архитектором пандемии COVID-19

Коронавирус нового типа, известный под названием SARS-CoV-2, предположительно имеет животное происхождение — признаков лабораторного вмешательства в нем найдено не было. С таким заявлением выступила во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения Фаделла Чаиб.

Однако другие исследователи не исключают возможности искусственного происхождения вируса. Недавно в информационном пространстве возникла неожиданная версия, согласно которой за появлением вируса может стоять Билл Гейтс. Авторы передачи «Человек и закон» на «Первом канале» выяснили, какие факты и домыслы кроются за этой теорией.

«Новый коронавирус тихо распространялся внутри организма свиней. Постепенно стали заболевать фермеры. У заразившихся людей начались респираторные заболевания. Симптомы варьировались от гриппа до обструктивной пневмонии. Тяжелобольные нуждаются в интенсивной терапии. Многие умерли… Авиарейсы отменены, упали продажи билетов. Люди больше никуда не летают, экономика стран, сильно зависимых от туризма, рухнула», - такие слова звучат в документальном фильме Event 201.

Создатели фильма упоминают о катастрофичных последствиях коронавируса. Как говорится в документальной картине, пандемия привела к десяткам миллионов жертв, глобальном падении экономики и крахе фондовых рынков. Однако самое интересное заключается в дате создания фильма Event 201. Он появился на свет в октябре 2019 года — за два месяца до первого случая заболевания SARS-CoV-2, когда в больнице китайского Уханя обнаружили «нулевого больного».

«За неделю случаи заражения вирусом могут удвоиться, а за месяц возрастут в 16 раз, если не удастся остановить распространение. Через три месяца может быть 10 миллионов зараженных по всему миру», - заявляет в фильме Катрин Риверс, доктор Центра безопасности в области здравоохранения Университета Джона Хопкинса.

Жуткие кадры умирающих пациентов, интервью вирусологов с пугающей статистикой, круглые столы экспертов с дискуссиями о том, как спасать мировую экономику - этот захватывающий документальный триллер демонстрировался участникам мероприятия под названием «Event 201». Известные ученые, врачи, политики, финансисты и общественные деятели собрались в Нью-Йорке, чтобы воспроизвести возможный сценарий пандемии в таком формате.

«Они провели симуляцию именно коронавируса, где предсказали, что, один в один, происходит сегодня», - уверен журналист Влад Копылков.

Примечательно, что сам фильм никто не пытается скрыть. Он размещен в открытом доступе на официальном сайте «Event 201». Здесь же указан и список организаторов «учебного конца света». В их числе Центр по безопасности в области здравоохранения университета Джонса Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

«Этот вирус, даже если он имеет естественное происхождение, нужен в данный момент тем, кто, собственно, разрабатывает вакцины, тот, кто, готовит планы по всеобщей вакцинации по прививкам населения планеты, и, конечно, это Билл Гейтс», - высказал мнение Копылков.

Связь с происходящим соучредителя Microsoft и одного из богатейших людей на планете - Билла Гейтса - на первый взгляд не очевидна. Двадцать лет назад мультимиллиардер занялся благотворительностью. Вместе со своей женой Мелиндой он создал фонд и стал направлять деньги на создание вакцин от всевозможных болезней, включая СПИД и малярию. Супружеская пара также спонсировала Всемирную организацию здравоохранения.

«ВОЗ - это специализированная организация в системе ООН, и, в принципе, я помню ещё в советское время нам преподавали, что единственным источником финансирования таких организаций могут быть только государства, члены Организации Объединённых наций. А тут главным донором оказывается Билл Гейтс», - отметил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

По данным, опубликованным авторитетным американским изданием Politico, с 2000 года Фонд Гейтса вложил в ВОЗ более 2 миллиардов 400 миллионов долларов. Одной из самых значимых строчек расходов значится борьба с детским полиомиелитом. Билл Гейтс решил искоренить эту болезнь в Индии. На его деньги была разработана программа вакцинации населения под названием «Пульс Полио».

Результаты оказались ошеломляющими. На сайте greenmedinfo, где ученые со всего мира публикуют свои работы, была обнаружена статья с заголовком«491 000 детей, парализованных за 17 лет, предлагает исследование индийской программы вакцины против полиомиелита». То есть лекарство миллиардера парализовало полмиллиона человек.

«Полученные нами результаты предполагают, что рост заболевания был, на самом деле, неблагоприятным побочным эффектом программы иммунизации "Пульс Полио"», - говорится в статье.

В 2017 году правительство Индии отменило режим вакцинации Гейтса. Смертность детей резко сократилась. Однако в других странах - Конго, Афганистане, Нигерии, Пакистане - прививки продолжились. Интересные данные публикуются в СМИ - отчеты ВОЗ за 2019 год свидетельствуют, что 113 человек заразились полиомиелитом в этих государствах от дикого вируса и 195 от вакцины.

«Ни одна из прививок, которые были там внедрены Биллом Гейтсом, в странах третьего мира, они не могут быть оценены со знаком плюс. То есть, некоторые негативные последствия сразу же проявлялись, вплоть до летальных исходов», - отметил Валентин Катасонов.

Как пишет известный американский радиоведущий и экологический активист Роберт Кеннеди-младший, в 2010 году Фонд Гейтса профинансировал исследование экспериментальной вакцины против малярии, в результате применения которой погибли 150 африканских детей. Автор ссылается на официальную статистику.

Во время кампании против менингита в странах Африки почти у 500 человек развился паралич. Эти случаи также учтены в статистике. Фонд Гейтса выделял деньги на испытания прививок против вируса папилломы человека. Эксперимент ставился на 23 000 молодых девушек в отдаленных провинциях Индии. 1 200 из них стали в итоге бесплодными, семеро скончались.

«ВОЗ уже не раз была поймана за руку. На Украине поймали, нашли, что в прививках находятся вещества, которые дают бесплодие, и опять тишина. Я считаю, это глобальные преступники, по которым плачет трибунал», - уверен журналист Анатолий Артюх.

В 2014 году Ассоциация католических врачей Кении обвинила ВОЗ в химической стерилизации миллионов кенийских женщин с помощью кампании вакцинации против столбняка. Вот что рассказал в своем интервью тогда интернет-изданию LifeSiteNews председатель этой организации доктор Нгаре.

«Это подтвердило наши худшие опасения; что эта кампания ВОЗ направлена ​​не на искоренение столбняка новорожденных, а на хорошо скоординированные меры по массовой стерилизации населения с использованием проверенной вакцины, регулирующей фертильность», - цитирует издание.

Может сложиться впечатление, что миллиардер спонсирует ВОЗ для того, чтобы сократить население планеты. По мнению журналиста Влада Копылкова, делает он это абсолютно осознанно и открыто.

«В 2010 году он выступал и сказал - если мы хорошо поработаем над вакцинами, то мы сможем снизить население Земли на 10-15 процентов», - отметил Копылков.

Люди, защищающие позицию Билла Гейтса, развернули целую кампанию в СМИ в его поддержку. По их мнению, слова бизнесмена вырвали из контекста, и он имел ввиду совсем другое. Упомянутое выступление Билла Гейтса в оригинале на английском языке можно услышать на официальном YouTube-канале конференции TED, где миллиардер выступал в 2010 году.

«Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей. И эта цифра вырастет примерно до 9 млрд. При условии создания новых вакцин в здравоохранении, в сфере охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%», - сказа тогда бизнесмен.

Гейтс действительно говорил не о том, чтобы уменьшить имеющееся население планеты, а предлагал сократить на 10-15% его предполагаемый прирост. Однако это уточнение не меняет сути предложения, которая далека от гуманности.

«В докладах Римского клуба, которые уже выходят более полувека - Римский клуб был создан Девидом Рокфеллером в 1968 году - прописаны некоторые ключевые задачи. Как я их называю, задачи хозяев денег. Прежде всего это остановка демографического роста и снижение численности населения планеты. Они открыто пишут, что оптимальная численность населения планеты - это один миллиард человек», - рассказал доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Возможно, упомянутый миллиард также является завышенной цифрой. В 1980 году в одном из американских штатов появился любопытный монумент - так называемые Джорджийские скрижали. Памятник состоит из шести гранитных блоков, на которых выгравировано таинственное послание потомкам на восьми современных языках - английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском.

«Пусть земное население никогда не превышает 500.000.000, пребывая в постоянном равновесии с природой», - написано на камнях.

Авторы «рекомендаций» пожелали остаться неизвестными. Если пойти дальше и попытаться развить эту конспирологическую версию, то следующей целью так называемого «теневого правительства» является цифровизация общества.

«Билл Гейтс говорит - "да, мы должны найти какой-то способ такой четкой гарантированной числовой цифровой идентификации человека для того, чтобы мы могли знать о его состоянии здоровья, о тех вакцинах, которые он получил. Вот, да, мы в том числе изучаем и вариант таких наномикрочипов. Но вы ничего, ребята, не бойтесь, потому что это преследует цели сохранения здоровья человечества". Ну, мы прекрасно понимаем, что если удастся подцепить человека на крючок наномикрочипа, то через этот наномикрочип можно его втянуть вот в этот самый цифровой концлагерь и в этот цифровой ад», - считает Валентин Катасонов.

Эти цифровые сертификаты, по заявлениям Гейтса, будут использоваться для учета тех, кого привили от коронавируса. Стоит отметить, что так называемую «нановакцину» разрабатывает, разумеется, сам Билл Гейтс.

«Обычно разработка новой вакцины занимает 5 лет. В настоящий момент мы заняты тем, что пытаемся уложиться в 18 месяцев. Если все будет отлично, успеем и раньше. Разрабатываемую вакцину мы в конечном итоге введем семи миллионам человек», - рассказал миллиардер в интервью от 12 апреля 2020 года.

С этого момента фантазировать о будущем становится опасно. Что будет, если все население планеты получит чип-вакцину Гейтса от коронавируса?

«Если, например, ты не угоден этой системе, которую они хотят построить, то тебя можно отключить нажатием одной кнопки и ты будешь лишен средств к существованию. Тебе будет просто не выжить. Они скажут, например - либо вы будете вакцинированы, либо мы не допустим вас на самолет и вы не сможете, например, посещать свое рабочее место, или какие-то другие массовые собрания или общественные места, потому что вы можете быть опасным для этих людей», - считает журналист Влад Копылков.

Вместе с тем Билл Гейтс с единомышленниками, если верить его словам, действительно серьезно настроен вакцинировать таким образом все население планеты.

«Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными», - утверждает миллиардер в интервью.

Версия о массовом «цифровом рабстве» и искусственном создании коронавируса многим может показаться надуманной. Однако многие, напротив, верят в нее, причем среди них присутствуют очень известные люди.

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг - вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель - он просто знал», - такое мнение высказывал теннисист Марат Сафин.

Выступление Билла Гейтса, о котором говорит спортсмен, действительно существует. Бизнесмен вслух изложил эти мысли на одной из своих лекций.

«Если что и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшее десятилетие, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы», - сказал бизнесмен на конференции TED в 2015 году.

Существует еще один любопытный факт. 19 июня 2018 года финансируемый британским правительством институт Пирбрайта подал заявку на разработку коронавируса, и патент был получен 20 ноября 2018 года. Этот документ официально доступен в Сети. Стоит отметить, что одним из спонсоров этого Института выступает Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

«Билл Гейтс, скорее всего, является одним из тех людей, которые были напрямую заинтересованы в том, чтобы эта ситуация состоялась», - резюмировал журналист Влад Копылков.

Безусловно, все вышеизложенное является лишь одной из версий того, кто мог знать и попытаться воспользоваться грядущей пандемией. Не исключено, что данная история специально «раскручивается» определенными силами — например, антиглобалистами. Однако, даже если допустить существование информационной кампании против Билла Гейтса, реальные факты остаются реальными фактами.