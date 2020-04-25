Вирусологи из США расширили список симптомов коронавируса

Ученые из США расширили список симптомов коронавирусной инфекции. Изначально в нем значились высокая температура, кашель и одышка, а также озноб. Позже эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний добавили к нему боли в мышцах, горле и голове, потерю обоняния и вкуса, а также чувство постоянной усталости. Перечень опубликован на официальном сайте организации.

Также медики указали четыре состояния, при которых больным требуется незамедлительная медицинская помощью. К чрезвычайно опасным симптомам отнесли постоянную боль в груди, затруднение дыхания, спутанность сознания и синюшность губ.

По данным портала Worldometer, в США зарегистрировано 925 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число смертей достигло 52 185. Соединенные Штаты Америки остаются страной, которая лидируют по числу заболевших и погибших от коронавируса.