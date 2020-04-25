«Прогресс МС-14» с грузом для экипажа МКС вышел на околоземную орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в субботу, 25 апреля, стартовала с космодрома Байконур.

«Прогресс»доставит на Международную космическую станцию необходимые для экипажа грузы: 650 кг топлива в баках и 46 кг сжатых газов, 1,35 тонны продуктов питания, медикаментов, санитарно-гигиенических материалов и расходного оборудования, а также приборы для проведения экспериментов.

Старт ракеты состоялся в 04:51 по московскому времени. А в 05:02 «Прогресс МС-14» уже был выведен на околоземную орбиту. Стыковка к модулю «Звезда» российского сегмента состоится примерно в 08:12.

Перед полетом грузовой корабль продезинфицировали, чтобы предотвратить попадание в него коронавирусной инфекции.

Пуск корабля «Прогресс МС-14» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На борт нанесено изображение георгиевской ленты, а внутри находится информация об участниках войны.