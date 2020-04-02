Берегите пушистых: названо самое уязвимое для коронавируса домашнее животное

По данным исследователей ветеринарного НИИ в академии сельскохозяйственных наук КНР, заражение кошек СOVID-19 не только возможно, но и практически в 100% случаев приводят к смерти.

Инфекция не только проникала в организм особи, но и передавалась воздушно-капельным путем от одной к другой.

Также по данным специалистов, в перечне переносчиков оказались животные с которыми наиболее часто взаимодействует человек – собаки, курицы, утки и свиньи.

Помимо этого, опыты проводились на хорьках, по результатам которых выяснилось, что инфекция способна передаваться, однако не вызывает серьезных последствий, пишет библиотека bioRxiv.

В связи с каоронавирусом власти регионов ввели режим жесткого карантина. На данный момент число зараженных составляет 2777 человек.