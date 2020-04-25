Стратегическое сотрудничество: ученые из России и Германии обменялись опытом борьбы с коронавирусом

Ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и немецкие специалисты Института Роберта Коха провели телеконференцию, посвященную ситуации с распространением коронавируса.

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что стороны обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы эпидемиологической безопасности двух государств: системы мониторинга и диагностики инфекции, подходы к организации дезинфекционных мероприятий.

«Сегодня жизненно необходима консолидация ученых всего мира, их плотное взаимодействие для скорейшего создания эффективных механизмов в борьбе с коронавирусом», - отмечено в сообщении.

В ближайшее время российские ученые передадут в Институт Коха образцы тест-систем, которые были произведены в ЦНИИЭ Роспотребнадзора. А подобные телеконференции стороны договорились проводить ежемесячно.