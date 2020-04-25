На посевные работы: в СПЧ предложили спецпропуска для пожилых людей

Для пожилых людей необходимо ввести специальные дополнительные пропуска, которые будут предназначены для поездок на дачу на посевные работы. Такое мнение высказала заместитель председателя Совета по правам человека при президенте России Ирина Киркова.

Она отметила, что данный пропуск обеспечит безопасный выезд граждан из городов и не спровоцирует неконтролируемые перемещения.

«Это определенные маршруты, то есть, выполняется запрос, указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время», - передают слова Кирковой РИА Новости.

Также она предложила ввести для пожилых граждан разовые пропуска на прогулки.

«Если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц», - отметила зампред СПЧ.

Для того, чтобы не спровоцировать распространение коронавируса, Киркова считает важным распределить потоки гуляющих в течение дня: каждый, кто хочет пойти на улицу, должен зарегистрироваться.