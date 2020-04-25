Орбитальный «Ноев ковчег»: российские ученые запустят в космос биоспутник с животными на борту

Российские ученые планируют запустить в космос биоспутник с живыми организмами на борту. Старт намечен на апрель 2023 год. На борту «Бион-М», который уже прозвали «Ноевым ковчегом», полетят 75 мышей, мухи, различные растения и микроорганизмы, которые на себе испытают влияние высоких доз радиации.

Как сообщили организаторы эксперимента, за месяц полета «пассажиры» биоспутника получат дозу радиации аналогичную той, что космонавты получают за три года работы на борту Международной космической станции (МКС).

«Это будет уникальный эксперимент. Поскольку там орбита повыше, чем у МКС, то там будет больше тяжелых заряженных частиц, которые оказывают не до конца изученное негативное влияние на здоровье живых организмов», - пояснил РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Спутник будет вращаться вокруг Земли на высоте 800 километров. Так высоко животных еще не запускали, не считая черепах, облетевших Луну, добавил Шуршаков. Исследовательский проект совместный, вместе с российским учеными в нем примут участие их коллеги из Франции, Германии и США.