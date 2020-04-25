Объем выдачи ипотечных кредитов в России вырос в 1,5 раза

Более чем на 50% увеличился объем выдачи ипотеки российскими банками. Такова статистика за прошедший март. При этом, число выданных кредитов выросло на 40%. Всего было оформлено 61,1 тысячи займов против 46,1 тысячи в марте прошлого года. Общая сумма выданных кредитов составила почти 180 миллиардов рублей.

«Столь бурный рост выдачи ипотечных кредитов можно связать с желанием потребителей максимально быстро приобрести недвижимость в марте в связи с ростом курса доллара и неблагоприятными внешними факторами», - рассказал РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй Олег Лагуткин.

Ранее стало известно о выделении российским банкам 6 миллиардов рублей из резервного фонда правительства страны на возмещение недополученных доходов по льготной ипотеке. Соответствующее распоряжение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

До этого правительство утвердило постановление о программе льготной ипотеки. Воспользоваться ей россияне смогут до 1 ноября, ставка 6,5% будет распространяться на весь срок кредита.