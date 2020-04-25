Беспроблемный транзит: в ГИБДД разъяснили водителям правила поездок по стране

При осуществлении транзитного передвижения между регионами автомобилисты должны руководствоваться правилами и принятыми нормами в отдельных субъектах. Ознакомиться с этой информацией необходимо заранее на сайтах местного самоуправления. С такой рекомендацией выступили в ГИБДД.

«По имеющейся информации, в большинстве регионов на проезд транзитного транспорта в настоящее время ограничений нет. Все ограничения вводятся решением региональных властей, при этом надо иметь в виду, что въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но и на уровне отдельных городов и населенных пунктов», - говорится в сообщении на официальном сайте ГИБДД.

В инспекции добавили, что при себе автомобилисту стоит иметь не только водительское удостоверение и документы на автомобиль, но и, например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и прочее. Не будет лишней справка об отсутствии коронавирусной инфекции, считают инспекторы.

У водителей и пассажиров, въезжающих в Москву, сотрудники полиции начали проверять наличие специальных цифровых пропусков еще с 15 апреля. Полицейские считывают QR-код при помощи специального приложения на смартфонах. В случае, если соответствующего разрешения нет, граждан просят вернуться обратно.