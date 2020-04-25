В Госдуме предложили упростить оформление субсидий на оплату ЖКХ

Во время режима самоизоляции, вызванного распространением коронавируса, властям следует упростить порядок оформления субсидий на оплату коммунальных услуг. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Соответствующее письмо она направила председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

Хованская отметила, что эта мера позволит усилить адресную поддержку россиян и сохранит доходы компаний в сфере коммунальных услуг.

«МФЦ, вы знаете, как работают, по предварительной записи. Но если в Москве эта система все-таки налажена и хорошо работает, то в некоторых регионах надо документы предоставлять и, в общем, такая бюрократическая машина начинает работать, которую сейчас вообще запускать совершенно недопустимо», - приводят слова депутата РИА Новости.

Кроме того, Хованская отметила, что теплом, электричеством, газом и водой россиян обеспечивают миллионы работников. Если платежи за ЖКХ перестанут поступать, то сотрудники коммунальных компаний начнут увольняться.

«Нужно усиливать адресную поддержку, чтобы люди, которые потеряли работу сейчас, в этот период очень тяжелый, чтобы они очень быстро, без особых усилий могли себе оформить субсидию на оплату», - заявила Хованская.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ напомнила, что порядок выплаты субсидий определяется постановлением правительства, однако регионы могут устанавливать свой порог. Так, в Москве возмещение платежей может доходить до 100% - при условии, что в семье нет дохода.