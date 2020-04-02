В Калининград морским путем доставили материалы для медцентров МО РФ: видео

Доставка всех строительных материалов и спецтехники для возведения многофункционального медицинского центра в Калининграде осуществляется исключительно морским сообщением с территории России.

Для поддержания поставок стройматериалов и конструкций без перебоев в Минобороны РФ разработали специальную логистическую схему, предполагающую использование морских судов, в том числе кораблей Балтийского флота.

К настоящему моменту день за счет паромной линии из порта в финском заливе Усть-Луга в Ленинградской области в морской порт Балтийска Калининградской области уже прошли 4 рейса. На них в пункт назначения прибыли 25 единиц строительной и специальной техники, включая экскаваторы, самосвалы, автокраны и прочее.

Перевозка материалов, необходимых военным для строительных работ, между Усть-Лугой и Балтийском осуществляется без прохождения через близлежащие территории балтийских государств.

Возведение медцентров реализует поручение Верховного главнокомандующего ВС РФ. Работы проводят специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ при содействии железнодорожных инженерных войск. На местах используется больше 800 единиц строительной и специальной техники.

Ввиду значимости и кратких сроков, отведенных на осуществление задачи, контроль работ по строительству медицинских центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью и военных и,В определенных ситуациях, гражданское население.