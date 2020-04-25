Лицам без гражданства в России могут начать выдавать временные удостоверения

Лицам без гражданства, находящимся на территории России, могут начать выдавать временные удостоверения. Соответствующий законопроект вынесло на рассмотрение Госдумы российское правительство.

После получения удостоверения лица без гражданства смогут встать на учет по месту жительства, а также трудиться без оформления разрешительных документов. Предполагается, что документ необходимо будет продлевать ежегодно.

В законопроекте также уточняются основания прекращения гражданства, положения по выдворению из РФ, предоставления убежища и признания беженцами, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства. Документ, в частности, предполагает сокращение процедуры с шести месяцев до трех.