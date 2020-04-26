Число погибших от коронавируса в Москве достигло 400 человек

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 38 пациентов, общее число погибших в российской столице составило 400 человек. Сообщение об этом распространил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Всего в Москве инфицированы более 39,5 тысяч человек. Большинство пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (42%), почти столько же заболевших (37,5%) в возрасте от 46 до 65 лет. Меньше всего от коронавирусной инфекции страдают дети, добавили в оперативном штабе.

Все госпитализированные находятся под круглосуточным медицинским наблюдением и обеспечены всем необходимым. Всего в России на данный момент подтверждено 74 588 случаев. Скончался от инфекции 681 человек, 6 250 - выздоровели

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце прошлого года в Китае. Эпицентром заражения считается город Ухань в провинции Хубэй, откуда вирус распространился по всему миру, несмотря на жесткий карантин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире выросло до 2 719 897. Больше всего людей заразилось в Европе - 1 314 705. Скончалось от COVID-19 187 705. По информации университета Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику, в мире насчитывается 2 865 938 инфицированных. Умерли за все время, по данным университета, 200 698 человек.