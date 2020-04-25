Губернатор Нижегородской области отказался пускать в регион людей без местной прописки

Власти Нижегородской области закроют въезд иногородним и будут пускать в регион только тех, у кого есть местная прописка. С таким заявлением в социальных сетях выступил губернатор области Глеб Никитин. Свое решение он обосновал заботой о здоровье граждан и стремлением не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

«На следующей неделе ужесточаем въезд в область. Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска - на карантин. Сообщите всем знакомым, кто планировал приехать к нам отдохнуть на майские», - написал Никитин на своей странице в Instagram.

Сейчас на территории Нижегородской области зафиксировано 1 214 случаев инфицирования COVID-19, 109 пациентов прошли лечение и были выписаны из больниц, восемь человек спасти не удалось. Всего в России подтверждено 74 588 случаев. Скончался от инфекции 681 человек, 6 250 - выздоровели.