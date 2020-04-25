Первая страна Евросоюза объявила об открытии границ

Чехия одной из первых европейских стран объявила об открытии своих границ и сняла запрет на свободное передвижение граждан. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех. Ранее в Чехии действовали строгие меры, согласно которым люди могли выходить из дома только на работу, в магазин или ближайшую аптеку.

Поводом для снятия ограничительных мер, по словам Войтеха, стало улучшение эпидемиологической обстановки. Однако, определенные условия послаблений сохраняются: в общественных местах, например, нельзя собираться группами более десяти человек, сообщает ТАСС.

С понедельника, 27 апреля, в Чехии возобновляется обучение в высших образовательных учреждениях, работа магазинов и автошкол. При возвращении в страну, каждый желающий должен иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус, уточнили в национальном Минздраве. Если такого документа нет, то человека отправят на двухнедельный карантин.

За все время пандемии, в Чехии были зафиксированы 7 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 214 человек. Вылечить от болезни удалось 2 371 пациента.