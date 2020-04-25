Заключенному в США россиянину Ярошенко отказали в досрочном освобождении

Российскому летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме США, отказали в досрочном освобождении. Об этом рассказал его адвокат Алексей Тарасов.

Он отметил, что сотрудники администрации тюрьмы передали россиянину «отказ за подписью директора», сообщает ТАСС.

Прошение о досрочном освобождении Константина Ярошенко было подано в начале апреля. Там было написано, что в связи с коронавирусной инфекцией возникли обстоятельства, которые представляют угрозу для его жизни и здоровья. Кроме того, россиянин отбыл в заключении уже половину срока.

Адвокат Ярошенко заявил, что намерен обжаловать данный отказ в Федеральном бюро тюрем.

Константин Ярошенко был осужден США в 2011 году. Американская сторона признала его виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию страны. Российского летчика приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.