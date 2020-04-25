Орешкин оценил возможность восстановления России после нового экономического кризиса

Россия располагает ресурсами для быстрого восстановления после текущего экономического кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым», - сказал он.

При этом он уточнил, что нынешний кризис оказался масштабнее того, что был в 2008-2009 годах. Однако, по словам Орешкина, российская экономика пришла к этой ситуации более подготовленной.

«Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно», - добавил помощник президента в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее глава государства Владимир Путин также сравнил сегодняшнее положение с предыдущим кризисом. Он подчеркнул, что тогда был мировой финансовый кризис, а в настоящее время пандемия значительно ограничивает экономическую активность внутри РФ.