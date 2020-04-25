В американских СМИ появились слухи о смерти Ким Чен Ына

Американское издание New York Post сообщило о возможной смерти Ким Чен Ына. Ранее в медиа появлялась информация о том, что состояние здоровья северокорейского лидера якобы резко ухудшилось после операции на сердце.

По данным издания, о том, что Ким Чен Ын погиб, со ссылкой на «очень солидный источник» утверждал заместитель директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV. Это сообщение получило широкое распространение в социальных сетях.

Согласно другим неподтвержденным сообщениям, которые приписывают высокопоставленным источникам в Пекине, операция лидера КНДР прошла неудачно, так как у хирурга «сильно дрожали руки».

В японских СМИ распространилась информация о том, что Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии». Журнал Shūkan Gendai написал об этом со ссылкой на хирурга, который участвовал в лечении. Медик якобы подтвердил, что слишком нервничал во время операции, что привело к негативным последствиям для северокорейского лидера, сообщает Fox News.

Никаких официальных сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына со стороны Северной Кореи не поступало. Вся информация является неподтвержденной.