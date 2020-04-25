Назван богатый необходимым на карантине витамином недорогой продукт

Восполнить недостаток витамина D в период самоизоляции может помочь употребление в пищу печени трески, рыбы, сливочного масла и яиц. Об этом рассказала заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская.

Если говорить о печени трески, то ее достаточно всего 25 гр в день, чтобы восполнить суточную норму, которую человек обычно получает во время прогулки в солнечный день.

«В одно блюдо или приём пищи можно включить немного печени трески, в отварные овощи или мясо добавить сливочное масло, на ужин приготовить кусочек рыбы», - пояснила Жилинская в беседе с aif.ru.

Для восполнения дефицита она также рекомендовала обратить внимание на витаминно-минеральные комплексы, так как все питательные вещества из еды получить проблематично, соблюдая рекомендованную на карантине норму калорий - до 1500 ккал женщинам и до 1800 ккал мужчинам.

Кроме того, отметила Жилинская, симптомы усталости, апатии и сонливости на «удаленке» не всегда связаны с недостатком витаминов или минералов. Они могут быть последствием стресса, который испытывает большинство взрослого населения в новых условиях.