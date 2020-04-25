ВОЗ: число зараженных COVID-19 превысило 2,7 млн человек

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в мире выросло до 2 719 897, за сутки заразились 93 716 человек. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

Больше всего людей заразилось в Европе - 1 314 705. Скончалось от COVID-19 187 705, за прошедшие сутки это число увеличилось на 5767.

По информации университета Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику, в мире насчитывается 2 865 938 инфицированных.

Умерли за все время, по данным университета, 200 698 человек.

В России на данный момент подтверждено 74 588 случаев. Скончался от инфекции 681 человек, 6 250 - выздоровели.