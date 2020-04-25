Мишустин поручил разработать предложения о мерах предосторожности на майских праздниках из-за COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации о соблюдении мер предосторожности на майских праздниках из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщается в документе по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Роспотребнадзору, Минздраву России, Минтрансу России, МВД России подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции в период проведения майских праздников», - говорится в поручении.

В частности, меры должны быть направлены на исключение и снижение перемещения граждан внутри страны. В документе также уточняется, что о мерах россиян должны проинформировать на ресурсах совета (на сайте стопкоронавирус.рф). Срок исполнения поручения назначен на 27 апреля.