В Курганской области ввели полный запрет на продажу алкоголя

В Курганской области полностью запретили продавать алкоголь с 30 апреля по 10 мая. Мера касается супермаркетов, небольших магазинов в жилых домах, а также ресторанов и кафе.

«На тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня», - говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что для борьбы с пандемией COVID-19 в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях ввели запрет на продажу разливного пива. Представители отрасли утверждают, что его могут распространить и на другие субъекты.