Украсть за 30 секунд: кадры похищения банкомата в селе под Екатеринбургом

В Косулино Свердловской области преступники похитили единственный в селе банкомат всего за полминуты. Ограбление произошло в местном продуктовом магазине утром 25 апреля.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как несколько мужчин врываются в магазин, обматывают банкомат тросом и вырывают его со своего места.

Информацию о краже банкомата подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

«В дежурную часть отдела полиции № 29 ОВД Заречного поступил тревожный сигнал от представителей магазина, расположенного в поселке Косулино на улице Урожайной. Из первоначальных сведений следовало, что из торговой точки практически варварским способом был похищен банкомат», - рассказал E1 глава пресс-службы управления Валерий Горелых.

Правоохранителям удалось выяснить, что кража совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами.

«Банкомат злоумышленники увезли в неизвестном направлении вместе с хранившимися в нем денежными средствами... Само устройство со следами вскрытия уже обнаружено в лесопарковой зоне», - уточнил Горелых.

В полиции отрабатывают на возможную причастность к преступлению ранее судимых граждан. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.