Мишустин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений по COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном снятии с организаций и индивидуальных предпринимателей ограничений из-за коронавируса. Минтруд, Минэкономиразвития, Минздрав и Роспотребнадзор должны предоставить их до 30 апреля.

Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Роспотребнадзору также поручено предоставить предложения об организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях распространения COVID-19.