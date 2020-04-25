Мишустин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений по COVID-19
Предложения должны быть предоставлены в срок до 30 апреля.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить предложения о поэтапном снятии с организаций и индивидуальных предпринимателей ограничений из-за коронавируса. Минтруд, Минэкономиразвития, Минздрав и Роспотребнадзор должны предоставить их до 30 апреля.
Решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Роспотребнадзору также поручено предоставить предложения об организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях распространения COVID-19.