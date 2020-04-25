Второй депутат Госдумы от КПРФ заразился коронавирусом

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом. Депутата госпитализировали в медучреждение с двусторонней пневмонией.

Информацию о положительном тесте на заболевание Новиков подтвердил РИА Новости.

«Действительно все так», - сказал он.

По его словам, первым в КПРФ заразился сотрудник аппарата партии. У него заболевание подтвердилось раньше главы комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, которого госпитализировали первым из депутатов Госдумы. Калашников полагает, что получил инфекцию от своего водителя.

Всего в России подтвердилось более 74 тысяч заражения COVID-19. Более шести тысяч побороли инфекцию, 681 человек скончался.