Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи войск союзников на Эльбе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий», - сказано в заявлении лидеров двух государств.

Президенты также назвали события 75-летней давности примером того, как Россия и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.

Ровно 75 лет назад, 25 апреля 1945 года, вблизи города Торгау на Эльбе встретились войска 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева и 1-й американской армии генерала Кортни Ходжеса, разрезав тем самым немецкую армию и уничтожив последний шанс фашистов на реванш.

В субботу Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало подборку документов из Центрального архива Минобороны РФ, посвященную этому легендарному событию.