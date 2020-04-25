СМИ: На Ставрополье завели уголовное дело против бывшего мэра Пятигорска
Травнев руководил Пятигорском до 2017 года, после чего занял пост 17 апреля, но покинул его уже через пять дней.
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В отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
«Он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на 48 часов», - добавили в ведомстве.
Фабула уголовного дела правоохранителями не раскрывается.
Травнев управлял Пятигорском с 2006 по 2017 годы, а затем вновь был назначен временно исполняющим обязанности главы города 17 апреля 2020 года, когда были введены ограничения по коронавирусу. Однако уже 22 апреля Травнев покинул пост по состоянию здоровья.