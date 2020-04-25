СМИ: На Ставрополье завели уголовное дело против бывшего мэра Пятигорска

В отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Он был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ на 48 часов», - добавили в ведомстве.

Фабула уголовного дела правоохранителями не раскрывается.

Травнев управлял Пятигорском с 2006 по 2017 годы, а затем вновь был назначен временно исполняющим обязанности главы города 17 апреля 2020 года, когда были введены ограничения по коронавирусу. Однако уже 22 апреля Травнев покинул пост по состоянию здоровья.