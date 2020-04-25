В Москве закроют вестибюли еще 13 станций метро

Вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена будут временно закрыты из-за низкой загрузки в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Речь идет о наименее востребованных станциях. Отмечается, что пассажиропоток на некоторых из них уменьшился более чем на 90% с начала действия режима самоизоляции. При этом сами станции продолжат работать: попасть на них можно будет через другие вестибюли.

Так, с 26 апреля закроют один выход «Парка культуры» Сокольнической линии, по два выхода станций «Фонвизинская» и «Шипиловская» и по одному выходу станций «Зябликово» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии.

На Большой кольцевой линии временно приостановят свою работу два вестибюля станции «Петровский парк» и один вестибюль станции «Шелепиха». На Серпуховско-Тимирязевской линии закроют два выхода станции «Пражская» и один - станции «Владыкино».

На станции «Раменки» перестанут работать сразу три выхода и один - на станции «Солнцево» Солнцевской линии. Кроме того, не будет работать один выход на «Волоколамской» (Арбатско-Покровская линия) и два вестибюля станции «Орехово» (Замоскворецкая линия).

Несколькими днями ранее в общественном транспорте Москвы, в том числе и в метрополитене, начали штрафовать за несоблюдение социальной дистанции. Такие меры временно введены для борьбы с распространением COVID-19.