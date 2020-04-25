Всех контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин

Все лица, которые могли контактировать с заразившимся коронавирусом депутатом ГД РФ от фракции КПРФ Леонидом Калашниковым, отправлены на карантин. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь осведомленный источник в парламенте. .

«Все соответствующие меры предприняты. Дезинфекция помещений проведена», - уточнил собеседник информагентства.

Как, в свою очередь, рассказала советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова, многие депутаты парламента сами прошли проверку на COVID-19 после сообщений о произошедшем с Калашниковым.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заразился коронавирусом. В настоящий момент народный избранник находится в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией.

По его собственным словам, COVID-19 он мог заразиться от своего водителя, у которого выявили инфекцию неделей ранее.