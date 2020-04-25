Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Всех контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин

Роман Захаров
17:54 25.04.2020
Многие депутаты парламента прошли проверку на COVID-19 после сообщений об инфицировании Леонида Калашникова.
Всех контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Все лица, которые могли контактировать с заразившимся коронавирусом депутатом ГД РФ от фракции КПРФ Леонидом Калашниковым, отправлены на карантин. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь осведомленный источник в парламенте. .

«Все соответствующие меры предприняты. Дезинфекция помещений проведена», - уточнил собеседник информагентства.

Как, в свою очередь, рассказала советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова, многие депутаты парламента сами прошли проверку на COVID-19 после сообщений о произошедшем с Калашниковым.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заразился коронавирусом. В настоящий момент народный избранник находится в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией.

По его собственным словам, COVID-19 он мог заразиться от своего водителя, у которого выявили инфекцию неделей ранее. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.04.2020, 18:04
Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
Дата25.04.2020, 14:22
Теплый прием и искренняя благодарность: задействованные в борьбе с COVID-19 российские военные специалисты встретились с президентом Сербии
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 16:05
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
17:54 В стране и мире
Всех контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин
17:07 В стране и мире
Ученый объяснил, как коронавирус убивает человека
17:06 В стране и мире
В Москве закроют вестибюли еще 13 станций метро
16:20 В стране и мире
В Кузбассе анонсировали систему цифровых пропусков
16:00 Эксклюзив
«Вирус никуда не исчезнет»: профессор рассказал о дальнейшей «судьбе» COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:53 В стране и мире
В Египте найдена пещера с уникальными наскальными рисунками
18:04 В стране и мире
Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе
17:54 В стране и мире
Всех контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин
17:06 В стране и мире
В Москве закроют вестибюли еще 13 станций метро
16:05 Вопросы истории
статья
Из первых уст: участники встречи на Эльбе раскрыли подробности одного из главных событий в истории Второй мировой войны
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.