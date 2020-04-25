Лавров объяснил, почему некоторые страны Европы не могут обратиться за помощью к России

Ряд стран Европы в ситуации с коронавирусом хотели бы обратиться к России за помощью, однако этого им не дают сделать «старшие товарищи».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в Италии различные СМИ представляют российскую поддержку «чуть ли не как военное вторжение» на территорию НАТО.

«Мы знаем по разным источникам, что целому ряду стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта... просто не разрешают этого сделать старшие товарищи», - сказал Лавров.

Россия направила в Италию военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в конце марта. Они занимаются анализами и диагностикой, а также дезинфицируют пансионаты для пожилых людей. В общей сложности специалисты провели санитарную обработку более чем в 70 населенных пунктах Ломбардии.