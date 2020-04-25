Ученый объяснил, как коронавирус убивает человека

Смерть пациентов при инфекционных заболеваниях, включая коронавирус, часто вызывает цитокиновый шторм. Так называют патологию, которая вызвана неадекватно сильным ответом имунной системы на возбудитель инфекции, рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

По его словам, этот процесс часто именуют осложнениями, в то время как более правильный термин - иммунопатология.

«Цитокиновый шторм - пример такой патологии. Молекулы, которые должны регулировать воспалительный и иммунный ответ, действуя в малых дозах и в конкретных участках организма, производятся системно и в больших концентрациях. Это вызывает хаос», - рассказал Недоспасов в интервью RT.

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