В Воронеже общежитие вуза закрыли на карантин из-за коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции стала поводом для закрытия одного из студенческих общежитий Воронежского технического университета. Об этом рассказал руководитель пресс-службы высшего учебного заведения Виктор Шаманин.

«Сегодня закрыли на карантин общежитие №5 Воронежского технического университета. В общежитии более 100 студентов, плюс там находятся дежурные медики. У двух студентов подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией», - цитирует ТАСС заявление Шаманина.

По словам представителя вуза, студентам строго запрещено выходить на улицу, а у всех проживающих в общежитии взяли тесты на коронавирус. Изолированных учащихся обеспечили необходимыми продуктовыми наборами, уточнил Шаманин, а с завтрашнего дня молодых людей будут кормить горячим питанием, добавил он.

Согласно официальным данным, количество инфицированных COVID-19 в России составляет 68 622 человека. Вылечить удалось 5 568 пациентов. За время пандемии зафиксировано 615 летальных случаев.