В Кузбассе анонсировали систему цифровых пропусков
Она будет поэтапно вводиться с 5 мая.
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Систему цифровых пропусков начнут вводить в Кузбассе 5 мая. Об этом заявил в видеообращении к жителям губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией режим повышенной готовности в регионе продлен до 4 мая, вводятся дополнительные меры, сказал глава региона.
«Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно, с 5 мая», - уточнил Цивилев.
В Кемеровской области насчитывается 103 случая заражения COVID-19. Одиннадцать человек выздоровели, один - скончался.