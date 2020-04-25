В Кузбассе анонсировали систему цифровых пропусков

Систему цифровых пропусков начнут вводить в Кузбассе 5 мая. Об этом заявил в видеообращении к жителям губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Из-за роста случаев заражения коронавирусной инфекцией режим повышенной готовности в регионе продлен до 4 мая, вводятся дополнительные меры, сказал глава региона.

«Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно, с 5 мая», - уточнил Цивилев.

В Кемеровской области насчитывается 103 случая заражения COVID-19. Одиннадцать человек выздоровели, один - скончался.