Лавров назвал две главные мировые тенденции в условиях пандемии

В условиях пандемии в мире ускорились и обострились тенденции, накапливавшиеся на протяжении нескольких десятков лет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в мире выросла роль национальных государств, что показывают разногласия в ЕС на тему того, кто будет брать на себя решающую роль и финансовую ответственность.

«В любой части света, где есть интеграционные объединения и где их нет, все-таки национальные государства берут на себя первую роль в том, чтобы самим отвечать за обеспечение безопасности своих граждан», - сказал Лавров.

Министр отметил, что это отражает не только сиюминутную проблему преодоления пандемии, но и показывает определенную усталость от «многосторонней наднациональной бюрократии».

Еще одной тенденций, по словам Лаврова, является разрыв хозяйственных связей в мировой экономике, падение валового внутреннего продукта и шок для экономики как государств, так и в целом. Он уточнил, что происходящее сопровождается ростом конфликтности и дефицита доверия.

«Мне очень хочется надеяться, что в итоге возобладает понимание, что только сообща можно бороться с такими угрозами, которые не знают, не признают и не соблюдают границ между государствами», - добавил глава МИД.

Пандемия COVID-19, которая взяла начало в китайском Ухане, распространилась на все страны и территории мира. Подтверждено более 2,8 млн случаев заболевания, скончались 198 тысяч человек.