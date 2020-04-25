На певца Максима Леонидова составили протокол за нарушение самоизоляции

Певца Максима Леонидова отпустили из отделения полиции в Санкт-Петербурге. На него и его супругу составлены протоколы по статье, предусматривающей ответственность за нарушение режима самоизоляции.

«На Максима Леонидова и его жену составили протоколы по статье 8.6.1 закона СПб об АП. Штраф до 4 тысяч», - сообщил на своей странице в Facebook депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу информацию подтвердить отказались со ссылкой на действующее законодательство. Тем не менее там отметили, что главным принципом работы полиции является равенство перед законом.

Музыканта задержали на прогулке с женой и собакой в Шуваловском парке в Выборгском районе. По мнению правоохранителей, он нарушил действующий запрет на выход из дома.