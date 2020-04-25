Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заразился коронавирусом. В настоящий момент народный избранник находится в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией.

«Чувствую себя пока средне, так, лечусь», - прокомментировал РИА Новости свое состояние Калашников.

По словам депутата, выявить COVID-19 он смог лишь благодаря компьютерной томографии.

«Анализы не подтверждались, я сам поехал на компьютерную томографию, и там сразу стало все ясно», - объяснил он.

Калашников считает, что заразился коронавирусом от своего водителя, у которого выявили инфекцию неделей ранее.

В настоящий момент в России зарегистрировано 74 588 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 6 250 человек, 681 пациент скончался.