Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
По мнению народного избранника, он заразился опасной инфекцией от своего водителя.
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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заразился коронавирусом. В настоящий момент народный избранник находится в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией.
«Чувствую себя пока средне, так, лечусь», - прокомментировал РИА Новости свое состояние Калашников.
По словам депутата, выявить COVID-19 он смог лишь благодаря компьютерной томографии.
«Анализы не подтверждались, я сам поехал на компьютерную томографию, и там сразу стало все ясно», - объяснил он.
Калашников считает, что заразился коронавирусом от своего водителя, у которого выявили инфекцию неделей ранее.
В настоящий момент в России зарегистрировано 74 588 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 6 250 человек, 681 пациент скончался.