От вандализма до шпионского скандала: к чему может привести снос памятника маршалу Коневу в Праге

Только пандемия коронавируса могла помешать жителям Чехии выйти на улицы в знак протеста сносу памятника маршалу Коневу. Такое мнение высказали чешские юристы.

«Я расцениваю это как злоупотребление режимом ЧС, что староста района, где находился памятник, в принципе и не скрывал. В обычное время это привело бы к массовым протестам, но сейчас выйти на улицу люди просто не имеют права», - заявил адвокат Норберт Наксера.

Напомним, что 3 апреля по решению местных властей в районе Праги-6 был демонтирован памятник маршалу Коневу, располагавшийся на Площади Интербригады с 1980 года. В местной прессе после этого появились статьи, в которых не только во всем обвинили Россию, но и еще утверждади, что РФ направила в Чехию своих агентов спецслужб, а организаторам сноса грозит опасность их здоровью и жизни.

«Да, у меня действительно есть небольшая охрана. Это правда. Я не знаю, где вы взяли, что я нанял их из-за русских шпионов. Я не могу это комментировать», - сказал Староста района Ржепорые Павел Новотный.

Согласно российско-чешскому договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, стороны обязались обеспечивать уход за захоронениями и памятниками. В чешском МИДе это признают, однако не считают нарушением закона снос скльптуры Коневу.

«Министерство иностранных дел таким образом выразило свою поддержку всей этой акции. По-другому истолковать это просто нельзя! Потому что какое может быть ответственное хранение, если не существует еще музея? Чиновники нарушают свое же собственное постановление. Потому что еще осенью они голосовали за то, что памятник перенесут в музей», - заявил чрезвычайный и полномочный посол Чехии в РФ Ярослав Башта.

На сайте министерства обороны Чехии до недавнего времени памятник маршалу Коневу имел статус воинских захоронений. Однако в срочном порядке был оттуда удален.

«Как нам объяснили в Министерстве обороны, несмотря на то, что памятник маршалу Коневу был в реестре, у него никогда не было статуса воинского захоронения», - рассказала сотрудник отдела внутренних дел по району Прага-6 Анна Паласова.

У многих вызывает вопросы стоимость работ по демонтажу скульптуры. Как следует из документа, опубликованного в открытом доступе, на снос памятника и его перевозку было потрачено более 250 тысяч крон (около 800 тысяч рублей). При этом на общедоступных сайтах можно найти в четыре раза дешевле аналогичные услуги.

«Я считаю, что это очень большая цена. Исходя из моего опыта, стоимость подобных работ составляет 50 - 70 тысяч крон», - рассказал руководитель строительной компании Павел Пешан.

Российское посольство в США выясняет роль очень влиятельной американской компании в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Эта фирма занималась обоснованием демонтажа скульптурной композиции. По мнению аналитиков, этот факт имел большое значение для антироссийских политиков в Чехии. И если, действительно, чешским чиновникам угрожает опасность, то очевидно, что она исходит не от России, а от стран, заинтересованных в ухудшении отношений между Прагой и Москвой.