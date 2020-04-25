Министры здравоохранения России и Венесуэлы обсудили борьбу с COVID-19

Главы министерств здравоохранения России и Венесуэлы обсудили варианты сотрудничества между странами в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Возможные варианты взаимодействия министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его венесуэльский коллега Карлос Альварадо обсудили в режиме видеоконференции.

«Сегодня у меня состоялась продуктивная виртуальная встреча с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, в ходе которой мы подробно обсудили протоколы, которые применялись для локализации COVID-19 в наших странах, а также двустороннее сотрудничество в области здравоохранения», - цитирует ТАСС заявление министра здравоохранения Боливарианской республики.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве южноамериканской республики сообщили, что ожидают новую партию медицинских средств из России в качества помощи.

О первых случаях инфицирования COVID-19 в Венесуэле стало известно 13 марта. Вскоре президент страны Николас Мадуро объявил всеобщий карантин. Сейчас в Венесуэле 318 зараженных, 10 человек скончались.