Шедевры и карантин: как Русский музей отмечает свое 125-летие

В субботу, 25 апреля, государственный Русский музей отмечает 125-летие со дня подписания указа о его создании. Юбилейные торжества из-за ограничений, связанных с коронавирусом, переведены в онлайн формат. Корреспондент «Звезды» побывал в залах крупнейшего в мире собрания русского изобразительного искусства.

Больше месяца музей не работает из-за пандемии коронавируса, все его залы пусты, нет даже смотрителей. До этого Русский музей был закрыт для посетителей только однажды – в годы Великой Отечественной войны. Чтобы уберечь от бомбежек скульптурную группу «Императрица Анна Иоанновна с арапчонком» работы Бартоломео Растрелли решили закопать во дворе Михайловского сада. После четырехлетнего пребывания в земле на бронзе осталась зеленая патина, но ее намеренно решили не убирать. Интересно: что во время блокады в музее не пострадало ни одного экспоната.

В послевоенные годы коллекция музея пополнилась уникальными экспонатами, в которой на сегодняшний день насчитывается более 400 тысяч ценностей. Именно Русский музей открыл стране и всему миру работы Петрова-Водкина, авангардистов Малевича, Кандинского и Шагала.

Директор государственного Русского Музея Владимир Гусев советует любителям искусства воспользоваться карантинными условиями и посетить музей, достояние которого сейчас стало доступнее, благодаря онлайн-экскурсиям.

«Я советую людям воспользоваться тем временем и тем расстоянием. Вот 2 метра между нами и между музеем и зрителем возникло расстояние. Вы посмотрите - лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии», - посоветовал Владимир Гусев.

Сейчас в Русском музее организованы ежедневные онлайн-трансляции экскурсий и лекций. Из любой точки мира можно посетить и даже рассмотреть в формате панорамной съемки экспозиции 5 дворцов, входящих в комплекс Русского музея. Кроме того, стартовала продажа билетов с открытой датой для тех, кто мечтает увидеть уникальную коллекцию своими глазами.