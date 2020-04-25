Московские власти опровергли заявления о переполненности больниц

В субботу, 25 апреля, департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем сайте заявление, в котором опроверг сообщения о переполненных больницах, принимающих пациентов с коронавирусом.

«Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также им не доступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности», - говорится в заявлении.

Уточняется, что единая система стационаров, которая действует в Москве, принимает людей с коронавирусом или подозрением на Covid-19, пневмонией, а также с признаками ОРВИ. Госпитализации подлежат пациенты, которые относятся к группам риска или у них наблюдается тяжелое течение болезни.

«Сегодня пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах. В общей сложности в них развернуто порядка 16 тысяч коронавирусных коек, в ближайшее время еще ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID и общее число коек увеличится до 20 тысяч», - говорится в сообщении.

В заявлении Депздрава Москвы утверждается, что данного количества коек в стационарах достаточно, дополнительные места будут оборудоваться по мере необходимости. Пока в столице ситуация с коронавирусом остается напряженной, говорится в сообщении.

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что к утру субботы в Москве общее число выписавшихся из больниц достигло 3047 человек. За прошедшие сутки выздоровели от коронавируса 312 пациентов.