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Застрявшие в Риме россияне вернутся в Москву и Петербург 29 апреля

Иван Линдеманн
01:36 25.04.2020
Перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Застрявшие в Риме россияне вернутся в Москву и Петербург 29 апреля
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images Globallookpres

Рейс по возвращению россиян из Рима запланирован на 29 апреля. Об этом говорится в опубликованном сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вылет назначен на 14:10. Сначала самолет прибудет в Санкт-Петербург, затем отправится в Москву.

В сообщении Минкомсвязи отмечается, что перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По информации Министерства транспорта и Росавиации, в период с 20 марта по 21 апреля в РФ вернулись более 170 тысяч граждан. Еще около 50 тысяч остаются за рубежом.

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