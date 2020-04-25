Застрявшие в Риме россияне вернутся в Москву и Петербург 29 апреля

Рейс по возвращению россиян из Рима запланирован на 29 апреля. Об этом говорится в опубликованном сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Вылет назначен на 14:10. Сначала самолет прибудет в Санкт-Петербург, затем отправится в Москву.

В сообщении Минкомсвязи отмечается, что перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По информации Министерства транспорта и Росавиации, в период с 20 марта по 21 апреля в РФ вернулись более 170 тысяч граждан. Еще около 50 тысяч остаются за рубежом.