На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом
Это первый случай смерти врача, работавшего с зараженными COVID-19 пациентами, в регионе.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В Ставропольском крае скончался врач, работавший с пациентами с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.
«В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою», - написал он на своей странице в Instagram.
Владимиров выразил соболезнования родным медика и отметил, что лучшая помощь врачам в период пандемии COVID-19 - это остаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
В настоящий момент в Ставропольском крае зарегистрировано 385 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 58 человек, пятерых пациентов спасти, к сожалению, не удалось.