На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

В Ставропольском крае скончался врач, работавший с пациентами с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

«В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим. Спасая чужие жизни, человек отдал свою», - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров выразил соболезнования родным медика и отметил, что лучшая помощь врачам в период пандемии COVID-19 - это остаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

В настоящий момент в Ставропольском крае зарегистрировано 385 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 58 человек, пятерых пациентов спасти, к сожалению, не удалось.