В Москве умерла главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Звезды отечественного шоу-бизнеса шокированы этим известием и выражают соболезнования.
© Фото: prigozhin_iosif, Instagram
В субботу, 25 апреля, стало известно о смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. Об этом сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram.
«За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела», - написал Пригожин.
Он рассказал, что Ларионова многие годы проработала на радио и была предана своему делу. Продюсер высказал соболезнования родным и близким Юлии.
«Не могу поверить… Она была...», - написала Лолита Милявская.
Известием о кончине Ларионовой, шокированы певица Валерия, Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Анита Цой, Жасмин, Стас Пьеха, Валерий Сюткин и многие другие. Причины смерти главного редактора пока не сообщаются.