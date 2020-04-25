В Москве умерла главред «Русского радио» Юлия Ларионова

В субботу, 25 апреля, стало известно о смерти главного редактора «Русского радио» Юлии Ларионовой. Об этом сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram.

«За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела», - написал Пригожин.

Он рассказал, что Ларионова многие годы проработала на радио и была предана своему делу. Продюсер высказал соболезнования родным и близким Юлии.

«Не могу поверить… Она была...», - написала Лолита Милявская.

Известием о кончине Ларионовой, шокированы певица Валерия, Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Анита Цой, Жасмин, Стас Пьеха, Валерий Сюткин и многие другие. Причины смерти главного редактора пока не сообщаются.