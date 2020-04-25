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Российский «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета к МКС

Роман Захаров
13:10 25.04.2020
Общее время полета к Международной космической станции составило три часа 20 минут.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд по времени полета до МКС. Такое заявление сделал руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это лучший результат за все время пилотируемых полетов», - написал глава корпорации в своем Twitter.

Ракета«Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур в 4:51 мск и, спустя девять минут, вывела грузовой корабль на орбиту, а еще через три часа грузовик произвел стыковку к МКС. Общее время полета составило три часа 20 минут.

«Прогресс МС-14» стал четвертым кораблем, долетевшим до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. В этот раз ракета была украшена георгиевской ленточкой, орденами ВОВ и логотипом 75-летия Победы, из-за чего специалисты Роскосмоса назвали ее «Ракетой Победы».

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