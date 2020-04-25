Названа средняя зарплата по Москве

Средняя зарплата в Москве в январе текущего года составила 88,9 тысяч рублей. Об этом сообщает Мосгорстат.

Как отмечает ведомство, это на 12,1% больше, чем за этот же период 2019 года (тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тысяч рублей).

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ, проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, рост произошел, в том числе, за счет индексации оплаты труда работников бюджетной сферы. Но в большей степени, уверен он, свою роль сыграли крупные компании.

В беседе с RT специалист отметил, что Москва является регионом, где расположены крупные компании. При этом Сафронов подчеркнул, что изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней зарплаты для других категорий работников.