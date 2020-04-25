Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа средняя зарплата по Москве

Роман Захаров
12:42 25.04.2020
Средний уровень оплаты труда в январе 2020 года вырос более чем на 12% в сравнении аналогичным периодом за прошлый год.
Названа средняя зарплата по Москве
© Фото: Evgeny GoTown, Pixabay

Средняя зарплата в Москве в январе текущего года составила 88,9 тысяч рублей. Об этом сообщает Мосгорстат.

Как отмечает ведомство, это на 12,1% больше, чем за этот же период 2019 года (тогда средняя зарплата в столице составляла 79,7 тысяч рублей).

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ, проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, рост произошел, в том числе, за счет индексации оплаты труда работников бюджетной сферы. Но в большей степени, уверен он, свою роль сыграли крупные компании.

В беседе с RT специалист отметил, что Москва является регионом, где расположены крупные компании. При этом Сафронов подчеркнул, что изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней зарплаты для других категорий работников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.04.2020, 18:23
Собянин: Москва пока не вышла на плато по коронавирусу
Дата25.04.2020, 00:00
Рукопожатие фронтов: рассекречены документы о легендарной встрече союзников на Эльбе
Дата23.04.2020, 16:45
UEFA оставил название Евро-2020 для перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Дата24.04.2020, 11:23
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Дата25.04.2020, 11:12
Подарки, концерт и клятвы не допустить новой войны: дочь Ивана Конева раскрыла подробности встречи союзников на Эльбе
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:42 В стране и мире
Названа средняя зарплата по Москве
12:40 В стране и мире
Видео
Стена снега от работающего винта: момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео
12:00 В стране и мире
В Москве заработал сервис для проверки цифровых пропусков для поездок на работу
11:59 Армия
Видео
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бельгийского F-16 у западной границы РФ
11:36 В стране и мире
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые рассказали, как продлить жизнь с помощью кофе
Названы новые нетипичные симптомы коронавируса
Советы врача: 10 правил посещения магазина во время коронавируса
«Жизнь в городе-призраке»: Rolling Stones выпустила песню впервые за 8 лет
Российские банки рассказали о новых трюках мошенников на фоне пандемии COVID-19
В РАН объяснили слухи об искусственном происхождении коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.