Стена снега от работающего винта: момент жесткой посадки Ми-26 на Ямале попал на видео

Обнародованы кадры, на которых зафиксирован момент жесткой посадки Ми-26, произошедшей в субботу утром на Ямале. На ролике видно, как вертолет подлетает к земле, при посадке заваливается назад, затем носом уходит в землю. На кадрах можно разглядеть отвалившийся хвост машины и разлетающиеся осколки винта.

Инцидент произошел в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения «Русское». На борту Ми-26 находились 8 человек, из которых 5 пассажиров и 3 члена экипажа. Сообщается, что в результате жесткой посадки пострадали 6 человек.

На месте происшествия работает следственная группа и представители экстренных служб. По предварительной информации, рассматривается версия отказа техники в сложных метеоусловиях. Сообщается, что пострадавшим будет оказываться помощь в больнице Нового Уренгоя.