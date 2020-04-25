В Москве заработал сервис для проверки цифровых пропусков для поездок на работу

В Москве создали сервис по проверке электронных пропусков для сотрудников столичных организаций. Сервис создан на платформе Московского инновационного кластера, сообщили на сайте городской мэрии.

«Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников», - объяснил принцип работы руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Если система не обнаружит неточностей при оформлении пропуска, то руководителю придет оповещение об этом и информация о действующих в Москве мерах поддержки бизнеса, пояснил Фурсин.

«Если есть проблемы, то руководителю нужно воспользоваться сервисом по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования их цифровых пропусков», - сказал глава Департамента.

По информации Фурсина, проведенная проверка выявила, что у некоторых организаций количество выданных пропусков превышает число сотрудников, не работающих дистанционно. Он также предупредил, что недостоверные сведения могут стать причиной аннулирования цифровых пропусков.

Ранее в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции предупредили москвичей, что не прошедшие проверку цифровые пропуска будут аннулированы.

Режим цифровых пропусков начал действовать в столице с 15 апреля. С этого момента москвичи должны иметь разрешение для поездок на работу или в медицинские учреждения. Сообщалось, что за одни сутки в Москве было оформлено 3,2 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте.